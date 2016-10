Lust auf Abwechslung und Herausforderung und offen für Veränderungen?

Stationsleitung (m/w)

Verstärken Sie unser Team in Vollzeit in einem unbefristeten Arbeitsverhältnisals

Examinierte Pflegefachkräfte (m/w)

Sie sind ausgebildete, examinierte Pflegefachkraft, fachlich versiert, mit Herz, Engagement und Einfühlungsvermögen. Sie haben bereits Berufserfahrung in der Kranken- oder Altenpflege gesammelt und können sich vorstellen, ein Team zu führen, dann freuen wir uns darauf Sie kennenzulernen.Einen Nachweis über eine Weiterbildung zur Wohnbereichs- bzw. Stationsleitung oder über bisherige Leitungserfahrung ist nicht unbedingt erforderlich.Sie finden bei uns einen attraktiven, sicheren Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektiven, vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und mit der Chance, Ihren Bereich aktiv mitzugestalten.Weiterhin suchen wir zur Verstärkung unseres Teams in Voll- oder TeilzeitGerne auch „Ü50“ und Mütter mit kleinen Kindern!!!Wir bieten:- einen vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich- ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team- Absicherung durch Unfallversicherung dienstlich und privat- Anfangsgehalt 2,500,00€ + alle gesetzlichen Zulagen- Weihnachtsgeld + Anwesenheitsprämie- Vermögenswirksame Leistungen- Möglichkeit zur Altersvorsorge- Unterbringung Ihres Kindes in der im Haus integrierten Großtagespflegestelle möglich- Hilfe bei der Wohnungssuche wird zugesichertWir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung:Seniorenresidenz St. Benediktus- Personalabteilung -Lamer Strasse 20. 93444 Bad KötztingTelefon 09941/954-0e-mail: info@seniorenresidenz-koetzting.de