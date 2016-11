Mitarbeiter im Bereich Montage m/w

Vollzeit (befristet bis 06/2017) oder auf geringfügiger Basis• Montieren von Doppelkupplungen an automatisierten Anlagen• Erkennen und Weitergeben von Qualitätsproblemen• Flexibel einsetzbar, ggf. auch am Wochenende• Hohes QualitätsbewusstseinBewerbungen an: recruitingarnstadt@borgwarner