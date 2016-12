Zur Verstärkung unseres Teams sindbeim Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) zum 01.03.2017zwei Vollzeitstellen auf dem Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe (ABZ)als

Mitarbeiter (m/w) Wertstoffhof ABZ

zu besetzen.• Einweisung und Beratung der Anlieferer am Wertstoffhof• Eingangskontrolle der Zulässigkeit der angelieferten Abfälle/Wertstoffe• Sortierung von Abfällen/Wertstoffen, Bereitstellung zum Transport undKoordinierung der Abholung• Schieben von Grünabfällen mittels Radlader• Sicherstellung der Ordnung und Sauberkeit auf dem WertstoffhofDie Stelle wird nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) vergütetund ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Bei entsprechender Eignung istdie Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis vorgesehen.• abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaftbzw. Ver- und Entsorger Fachrichtung Abfall oder vergleichbareAusbildung oder angemessenes Qualifikationsniveau durch Berufserfahrung• Schulung nach TRGS 520 gewünscht• Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse C/CE• Befähigung zum Führen von Flurförderfahrzeugen und von Erdbaumaschinen• die Fähigkeit und Bereitschaft zu wirtschaftlichem Handeln• Organisationsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit• Kooperationsfähigkeit und Teamgeist• unbedingte Einsatzbereitschaft und Freude an der ArbeitHaben wir Ihr Interesse geweckt?Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte biszum 02.01.2017 an folgende Anschrift senden:Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO)Frau Thorid Waldherr- Stellenbewerbung Mitarbeiter (m/w) Wertstoffhof ABZ -Wohlfarthstraße 7, 07381 PößneckGern können Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen auch elektronisch zusenden,und zwar mit Betreff „Stellenbewerbung Mitarbeiter (m/w) WertstoffhofABZ“ an folgende E-Mail-Adresse: zaso.waldherr@t-online.de.Frau Waldherr erteilt Ihnen unter der angegebenen E-Mail-Adresse oderTel.-Nr. 03647/4417-65 gerne nähere Auskünfte.Näheres zum ZASO erfahren Sie unter www.zaso-online.de.Bewerbungen von Frauen werden gemäß § 6 Abs. 1 Thüringer Gleichstellungsgesetzbei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistungbevorzugt berücksichtigt.Für Schwerbehinderte mit gleicher Eignung, Befähigung und fachlicherLeistung gelten die Bestimmungen des SGB IX.