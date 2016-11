In der "Elstertal"-Infraprojekt GmbH ist ab dem 01.01.2017 im Fachbereich Immobilienbewirtschaftung eine Stelle als



Mitarbeiter/in kaufmännische Immobilienbewirtschaftung



zu besetzen.



Ihre Aufgaben:

- serviceorientierte, wirtschaftlich optimale Verwaltung des übertragenen Immobilienbestandes



Voraussetzungen:

- abgeschlossene Ausbildung als Immobilienkauffrau/mann

- mehrjährige Berufserfahrug in einem vergleichbaren Aufgabengebiet wünschenswert

- sicherer Umgang MS Office

- teamfähig, Führerschein Klasse B

- gewissenhafte, korrekte und selbstständige Arbeitsweise



Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen Arbeitsumfeld.

Die Stelle wird nach dem Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft vergütet.



Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis zum 30. November 2016 an folgende Anschrift

"Elstertal"-Infraprojekt GmbH

Personalabteilung

Johannisplatz 2

07545 Gera

bzw. online: personal@gwb-elstertal.de