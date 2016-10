Pflegefachkraft (m/w) gesucht

Pflegefachkraft (m/w)

zur Verstärkung unserer Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Pflegeheime im Kyffhäuserkreis:Haus Anna am Park in ArternHaus Wilma am Anger, Bad FrankenhausenHaus Martha in OldislebenWir bieten Ihnen:• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit• gute Teamatmosphäre• bei längerem Fahrweg Fahrtkostenzuschuss• eine umfangreiche Einarbeitung• ständige Fort- und Weiterbildung• attraktive Bezahlung• Sonderzahlung (wie Weihnachtsgeld) möglichIhr Profil:• Ausbildung zum Altenpfleger oder Gesundheits- und Krankenpfleger• idealerweise einschlägige Berufserfahrung im stationären Pflegebereich• Freude am Umgang mit älteren MenschenWir freuen uns auf Ihre Bewerbung.