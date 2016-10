Zerspanungsmechaniker (m/w)

- Ein international tätiges und zukunftsorientiertes Unternehmen.- Entwickelt und liefert maßgeschneiderte Lösungen für die Automobilindustrie.Zur Verstärkung unseres weltweit tätigen Teams suchen wir absofortIhre Aufgaben:• Zeichnungsgerechte Fertigung von Einzelteilen• Programmieren, Einrichten, Rüsten und Bedienen von CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen• Qualitätsüberwachung in den einzelnen Bearbeitungsprozessen• einfache WartungsaufgabenSie werden überwiegend an unserem Standort in Kamsdorf tätig sein.Ihr Profil:• abgeschlossene Ausbildung als Zerspanungsmechaniker oder mit vergleichbaren Fähigkeiten• Erfahrung im Drehen und Fräsen• Programmierkenntnisse sind erforderlich• qualitätsorientierte und strukturierte Denk- und Arbeitsweise• Schichtarbeit ist für Sie kein Problem• Sie arbeiten sich schnell in ein Aufgabengebiet ein• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit• Pkw-Führerschein• Fahrausweis für Stapler-/Kran-/Flurförderzeuge von VorteilIhre Chancen:• die Mitarbeit in einem engagierten, motivierten Team• ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld• Arbeiten mit hoher SelbstverantwortungBitte richten Sie Ihre Bewerbung per Mail an personal@REMECH.deoder per Post an REMECH Systemtechnik GmbH; Werner-von-Siemens-Straße 1; 07334 Kamsdorf.