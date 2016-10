Schule aus? Hoch hinaus!

GEDA zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Bau- und Industrieaufzügen sowie Fassadenbefahranlagen. 470 Mitarbeiter arbeiten in sieben Niederlassungen weltweit am Erfolg des Unternehmens.Werde Teil der GEDA-Erfolgsgeschichte und lege den Grundstein für deine berufliche Karriere alsEs erwartet dich eine umfangreiche und spannende Ausbildung, bei der du an zahlreichen Herausforderungen wächst.Sende deine Bewerbung an:Niederlassung OstHerrn Frank KutznerErnst-M.-Jahr-Straße 507552 Geraazubi-bewerbung@geda.de