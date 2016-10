• Sozialpädagogen/-innen

Wir suchen zur Erweiterung des Fachdienstes Familienmanagementdes Landkreises Osterode am Harz zum nächstmöglichen ZeitpunktDienstort: Osterode am HarzVoll- oder Teilzeit möglichVergütung gem. TVöD SuE S12Intensive ambulante Hilfe zur Selbsthilfe in Bezug auf Erziehungsaufgaben und der Lösung von Konflikten und Krisen zur Abwendung von Kindeswohlgefährdung. Außerdem die Begleitung von Familien bei derBewältigung von Alltagsproblemen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen.Gewünscht werden ein Studienabschluss in Sozialpädagogik oder Sozialarbeit oder eine vergleichbare Qualifikation, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen.Der Einsatz des eigenen PKW ist Voraussetzung.Jugendhilfe Süd-Niedersachsen e.V.z.H. Frau Mahrla,Scharnhorstplatz 6, 37154 Northeim, Tel. 05551/97820