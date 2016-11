Standort Niedergebra sucht Energieelektroniker (in)

Wir, die mtm plastics GmbH, sind ein Unternehmen der BOREALIS AG und produzieren

mit modernster Technologie umweltfreundliche Recyclingkunststoffe. Wir gehören in

diesem Sektor zu den führenden Unternehmen in Europa. Produkte, die aus unseren

Granulaten hergestellt sind, tragen das Umweltzeichen„Blauer Engel“.

Diese Aufgaben erwarten Sie bei uns:

Wir erwarten von Ihnen:

Das bieten wie Ihnen:

Für unseren Standort in Niedergebra (Nordthüringen, direkt an der A38) suchen wirunbefristet zum sofortigen Eintritt eine(n)• Mitarbeit in der Elektrowerkstatt (Normalschicht)• Unterstützung beim Aufbau neuer Produktionsanlagen• Optimierung unserer Produktionsprozesse• Wartung und Instandhaltung der Produktionsanlagen• Zusammenarbeit mit der mechanischen Instandhaltung• abgeschlossene Berufsausbildung als Energieelektroniker FachrichtungBetriebstechnik oder eine gleichwertige Berufsausbildung• Anwendungskenntnisse: Siemens S7, Siemens Frequenz-Umrichter- Technik• sicherer Umgang mit PC-Systemen sowie den MS-Office Softwarepaketen• Kenntnisse in der Wartung und Instandhaltung von Antriebs-& Steuersystemen• Verantwortungsbewusstes Arbeiten innerhalb eines Teams• Rufbereitschaftsdienst (extra vergütet)• Attraktive überdurchschnittliche Vergütung zuzüglich Leistungsprämie• zusätzliche Sozialleistungen, z.B. betriebliche Altersvorsorge,Kindergartenzuschuss, Erholungsbeihilfe und Gesundheitsförderung…• Möglichkeit der Mitgestaltung Ihres Verantwortungsbereiches• Teil eines erfolgreichen, innovativen und dynamischen Teams zu werden.Besuchen Sie uns auf www.mtm-plastics.eu und wir zeigen Ihnen was unsVerantwortung für Mensch und Umwelt bedeutet.Wir haben Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen anDie