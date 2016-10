WIR BILDEN AUS AB 01.08.2017

Als Industriekaufmann/-frau bieten wir Ihnen eine berufspraktische Ausbildung in unserem Unternehmen mit Vermittlung von kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Kenntnissen in Materialwirtschaft, Vertrieb und Marketing, Personalwesen sowie Finanz- und Rechnungswesen.Ausbildungszeit: 3 JahreIndustriemechaniker/innen stellen Geräteteile und Baugruppen für Maschinen und Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen sie um. Sie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse und übernehmen Reparatur- und Wartungsaufgaben.Ausbildungszeit: 3 ½ JahreElektroniker/innen für Betriebstechnik installieren, warten und reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und Verfahrensanlagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der Energieversorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik.Ausbildungszeit: 3 ½ JahreMechatroniker/innen bauen mechanische, elektrische und elektronische Komponenten, montieren sie zu komplexen Systemen, installieren Steuerungssoftware und halten die Systeme instand.Ausbildungszeit: 3 ½ JahreSind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen.PersonalabteilungWachstedter Straße 1337351 Dingelstädt