Wir bilden aus zur Altenpflegefachkraft m/w

3 JahreGuter Realschulabschluss (mittlere Reife)Ausgesprochenes Interesse im Umgang mit alten MenschenInteresse für die Grundsätze diakonischer ArbeitIm Rahmen der praktischen Ausbildung erfolgt der Einsatz sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Pflege.Ausbildungsorte sind Weißensee, Greußen, Grüningen und Ebeleben.Ihre Bewerbungsunterlagen können Sie vor Ort in unserer jeweiligenEinrichtung abgeben oder an folgende Adresse senden:Zentralverwaltung | Teichmühlenweg 1 | 99713 Ebelebenbewerbung@novalis-diakonie.deNovalis Diakoniegesellschaft gemeinnützige GmbHWilhelm-Klemm-Str. 15, 99713 EbelebenAm Waidhof 1, 99718 GreußenSchlossallee 6, 99718 GrüningenDr.-Karl-Heinz-Muhr 6, 99631 Weißensee