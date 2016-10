Wir suchen Sie!

Das Aufgabengebiet umfasst u.a. das Rüsten und Bedienen von Glasbearbeitungsmaschinen für die thermische Umformung von Glasrohren. Wir erwarten handwerkliches Geschick in der Glasverarbeitung.Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem ansprechenden Arbeitsumfeld bei attraktiver Vergütung.Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte per e-Mail oder auf dem Postweg bei:Stiefelmayer-Contento GmbH & Co. KGHerr Völker · Hüttenweg 4 · D-97877 WertheimTelefon 09342-9615-17 · Fax 09342-961550 www.contento.com · harald.voelker@contento.com