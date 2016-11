Zur Verstärkung unseres Tiefbau-Teams suchen wir

Seit mehr als 20 Jahren sind wir für unsere Kunden der zuverlässige Partner

im Allgemeinen Ingenieurbau.

Baggerfahrer m/w)

Zur Verstärkung unseres Tiefbau-Teams suchen wirzum nächstmöglichen Eintritt einenfür Mobil- und Kettenbagger bis 40 t, mit mehrjährigen Erfahrungen im Kanal- und Erdbau. Kenntnisse mit Kammerdielen-, Linear- und Gleitschienenverbaufür die Abwicklung von Bauvorhaben im Kanal- und RohrleitungsbauEs erwartet Sie eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit der entsprechenden Verantwortung in einem mittelständischen und innovativenUnternehmen. Gerne geben wir auch Berufseinsteigern die Chance zur Weiterentwicklung.Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,freuen wir uns auf Ihre schriftlicheBewerbung mit den üblichen Unterlagenper Post an:oder per E-Mail an: Herrn Büchelthomas.buechel@feickert-bau.d