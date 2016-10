1. KiKA-Produzententag für Kinderproduktionen in Erfurt

Erfurt (ots) -Der Kinderkanal von ARD und ZDF lädt Produzenten von Kinderprogrammangeboten aus dem Bundesgebiet ein zum 1. KiKA-Produzententag am 17. November 2016 um 15:00 Uhr nach Erfurt ins Kindermedienzentrum (KMZ+).Als Gesprächspartner stehen Vertreterinnen und Vertreter aus den ARD-, ZDF- und KiKA-Kinderprogrammredaktionen zur Verfügung. Patricia Vasapollo (Leiterin FS Bildung, Familie & Service Hessischer Rundfunk), Barbara Biermann (Leiterin ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend) sowie Michael Stumpf (Programmgeschäftsführer Der Kinderkanal von ARD und ZDF) geben Einblicke in die KiKA-Programmstrategie sowie ausgewählte Vorhaben 2017. Ein Get-Together im Anschluss an den 1. KiKA-Produzententag bietet die Möglichkeit eines vertiefenden Austausches.Die Registrierung zur Veranstaltung ist ab 4. Oktober 2016 bis einschließlich 3. November 2016 mit vollständiger Anschrift unter produzententag@kika.de möglich. Aus Kapazitätsgründen wird je Produktionsgesellschaft lediglich eine Vertreterin beziehungsweise ein Vertreter berücksichtigt. Die Registrierung erfolgt zudem entsprechend des zeitlichen Eingangs der Anmeldung. Wir bitten um Verständnis. Die Teilnehmer, die sich verbindlich angemeldet haben, erhalten eine Bestätigungs-E-Mail.Der Kinderkanal von ARD und ZDFMarketing & KommunikationeMail: nelly.falley@kika.deTelefon: +49 361 218-1827