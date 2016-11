Erfurt : Katholische Kirche St. Nikolaus Melchendorf |

Adventskonzerte 2016 des Erfurter Steigerwald-Chores



Wir, die Sängerinnen und Sänger des Erfurter Steigerwald-Chores, laden Sie zu einem besonderen musikalischen Erlebnis in der Adventszeit ein.

Diesmal haben wir den Chor Sili con Vocale, ebenfalls aus Erfurt, eingeladen, gemeinsam mit uns zu musizieren. So werden Sie ein klanglich sehr vielfältiges Programm genießen können.



Wie immer singen wir bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder, verbinden kirchliche und weltliche sowie besinnliche und fröhliche Stücke.

Unser Programm enthält dieses Jahr eine Reminiszenz an das 500-jährige Reformationsjubiläum der Verdienste Martin Luthers um das deutsche Kirchenlied. In einem Satz unseres Chorleiters Ralf Schöne kommt Luthers Adventslied „Nun komm, der Heiden Heiland“ gemeinsam mit Sili con Vocale zur Uraufführung.



Lieder, die wir aus Kindertagen kennen, dürfen nicht fehlen. Ja, und ein Bisschen amerikanisch, z. B. mit „Santa Claus is comin’to town“ und ein Bisschen katalanisch beschwingt mit „Riu, Riu, Chiu“, wird es auch.

Fühlen Sie mit allen Sinnen die schönste aller Jahreszeiten! Die ersten weißen Flocken fallen, weihnachtliche Düfte zu Haus und unterwegs verführen uns zum Naschen, Kerzen und festliche Beleuchtung lassen unsere Augen glänzen.



Der Erfurter Steigerwald-Chor lädt Sie ganz herzlich ein:



Sonntag, 4. Dezember 2016:

festliches Adventskonzert, Katholische Kirche St. Nikolaus Melchendorf, Beginn 17:00 Uhr, Karten zu 6,50 Euro an der Abendkasse, Vorverkauf in unserem Online-Shop unter www.steigerwaldchor.de (auch zum Verschenken)