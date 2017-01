Aquarelle & Pastelle - Ausstellung im Katholischen Krankenhaus

Die erste Ausstellung im neuen Jahr im Katholischen Krankenhaus „St. Johann Nepomuk“ Erfurt widmet sich „Aquarellen und Pastellen“ des Künstlerehepaars Heidi und Helmut Storch. Der Diplom-Kunsterzieher und Maler Helmut Storch hat viele Jahre am Gymnasium Hildburghausen unterrichtet und nutzte neben seiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer viele Möglichkeiten des künstlerischen Gestaltens.

Seine Bilder sind Radierungen, Holz- und Linolschnitte sowie Siebdrucke, doch seit gut zwanzig Jahren gibt es eine Vorliebe für Aquarellmalerei. Seine Frau Heidi Storch hat sich von den künstlerischen Arbeiten ihres Mannes inspirieren lassen und zeigt nun auch einige ihre Bilder im Katholischen Krankenhaus. Beide finden ihre Motive in der Natur oder beschäftigen sich mit Motiven anderer Maler, die es zu interpretieren gilt.

Die Ausstellung befindet sich in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Station 3 Rot, des Katholischen Krankenhauses und kann täglich in der Zeit von 15 – 20 Uhr, am Wochenende und feiertags von 10 bis 20 Uhr besichtigt werden. Die Vernissage findet statt am Freitag, den 20. Januar 2017 ab 15:00 Uhr.Ausstellung im Katholischen Krankenhaus„Aquarelle und Pastelle“Heidi und Helmut StorchKlinik für Gynäkologie und GeburtshilfeStation 3 Rot20. Januar bis 16. April 2017Vernissage am Fr. 20. Januar um 15:00 Uhr