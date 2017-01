Die Ausstellung „Kaderschmiede Sport – Kinder- und Jugendsportschulen im Fokus der Staatssicherheit“ zeichnet den Einfluss des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) auf die Kinder- und Jugendsportschulen (KJS) in der DDR nach. Sie zeigt die geheime Einflussnahme des MfS auf den Schulunterricht, das Training und die gesundheitliche Betreuung an den KJS.Trotz der großen Verantwortung gegenüber dem Sportler und seinem Gesundheitszustand kam es auch zum Einsatz der "unterstützenden Mittel" (Doping). Das geschah teilweise ohne Wissen der Sportler.Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den Kinder- und Jugendsportschulen „Dr. Richard Sorge“ Altenberg und „Arthur Becker“ Dresden. Dokumente geheimpolizeilicher Tätigkeiten aus anderen Bezirken belegen den Einfluss des MfS auf alle Kinder- und Jugendsportschulen der DDR, sowie die Verabreichung unterstützender Mittel. Sie dokumentieren aber auch die Tätigkeit Inoffizieller Mitarbeiter (IM), die – aus den Reihen der Schüler, Erzieher, Lehrer, Trainer und Ärzte geworben – gezielt Informationen an die Staatssicherheit lieferten.