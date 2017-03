Erfurt : Kunsthaus |

Depression in Bildern: Wie fängt man so eine unsichtbare Krankheit ein? Die Erfurter Fotografin Nora Klein hat einen Weg gefunden. „Mal gut, mehr schlecht“ lautet der Titel ihres Fotobandes, der in Zusammenarbeit mit der Hamburger Journalistin Sonja Hartwig entstanden ist. Er bebildert die Gefühls- und Gedankenwelt von neun depressiven Menschen.



Über eineinhalb Jahre hinweg stand sie in vertrauensvollem Austausch mit den Betroffenen, führte stundenlange Gespräche, hörte vor allen Dingen gut zu. Aus ihren Interviews entstanden die Ideen für die Bilder, die jetzt in einer Ausstellung im Erfurter Kunsthaus zu sehen sind.



Termin: 7. bis 13. April im Kunsthaus Erfurt, Michaelisstraße 34 mit Führung am 8. und Buchdiskussion mit einem Betroffenen am 12. April