Back2School - Schulstarter-Party im Jugendhaus Fritzer

Das neue Schuljahr hat gerade begonnen und so Mancher trauert den Ferien noch etwas nach.

Der Schulbeginn ist noch lange kein Grund für Traurigkeit, denn am Freitag, den 18. August wird im Erfurter Jugendhaus Fritzer in der Talstraße 13, die Schulstarter Party gefeiert.

Ab 15.00 Uhr sind alle Jugendlichen und interessierten Erwachsenen zu einem unterhaltsamen Nachmittag mit abwechslungsreichen Programmpunkten eingeladen.In der Water-Soccer-Arena können Kinder und Jugendliche an einem spritzig erfrischenden Fußballturnier teilnehmen und dabei um den Finaleinzug am Wochenende mit tollen Preisen spielen. Neben vielen Toren und Spaß am Spiel wird der Fairplay-Gedanke großgeschrieben. Der fairsten Mannschaft winkt ebenfalls die Finalqualifikation. Die Anmeldung für die kostenlose Teilnahme erfolgt bis 15.45 Uhr vor Ort. Darüber hinaus können sich alle Besucher die Zeit bei Spiel- und Bastelaktionen, Kinderschminken sowie gesundem Essen vertreiben.Auf der Bühne präsentieren sich mehrere Nachwuchskünstler aus den Jugendhäusern des Music College Erfurt e.V. und Schülerinnen und Schüler der Moritzschule Erfurt sowie der Gemeinschaftsschule am Nordpark zeigen ihre erarbeiteten Tanz- und Theateraufführungen.Am Abend sorgen „DJ Fabrik 12“ für einen ausgelassenen Ausklang der Veranstaltung und ein perfektes Ende der ersten Schulwoche.Die Veranstaltung findet bei schlechtem Wetter in den Räumen des Jugendhauses “Fritzer“ statt!Veranstaltung: Schulstarter-PartyDatum: Freitag,18. August 2017Uhrzeit: ab 15.00 – 21.00 UhrOrt: Jugendhaus “Fritzer“, Talstraße 13, 99089 ErfurtEintritt: freiWeitere Informationen gibt es im Internet unter www.music-college.de, oder telefonisch unter 03 61 / 260 63 50.