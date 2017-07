Erfurt : Michaeliskirche |

Am 24.8.2017 um 19.00 Uhr findet in der Michaeliskirche in Erfurt ein Barock Konzert statt.

Das Ensemble Argonautica spielt unter der Leitung von Stefano Rossi, Barockvioline, Werke von Corelli, Scarlatti, Muffat u.a.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten