Besucherrecord bei dem Reisen -Caravan 2016.

Mehr als 40 Prozent der Besucher haben eine Anreise von mehr als 50 Kilometern auf sich genommen. Den stärksten Zuwachs verzeichnet die REISEN & CARAVAN in der Altersgruppe 41 bis 50 Jahre – jeder vierte Messebesucher (25 Prozent) gehört dieser Gruppe an. Dreiviertel der Besucher geben mehr als 2.000 Euro pro Haushalt für den Urlaub aus. Traumnote für die Messe: 95 Prozent der Besucher würden die REISEN & CARAVAN ihren Freunden und Bekannten empfehlen.Die Zufriedenheit der Aussteller lässt sich ebenfalls mit Zahlen untermauern. 27 Prozent der Aussteller beurteilen den Erfolg ihrer Messebeteiligung mit der Bestnote „sehr gut” – gegenüber 9,5 Prozent im vergangenen Jahr. 92 Prozent der Aussteller wollen nächstes Jahr wieder an der Messe teilnehmen, und mehr als die Hälfte (54 Prozent) kommt zu dem Ergebnis, dass die REISEN & CARAVAN in diesem Jahr noch erfolgreicher für sie war als im – ebenfalls als sehr gut bewerteten – Jahr 2015.