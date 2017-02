Bobb dem Baumeister gewidmet

Ich baue auf und reiße nieder,

ach da kommt er ja schon wieder.



Bist du willkommen in meinem Revier?

Was willst du eigentlich hier?



Ich baue gern und lass es krachen,

dass musst du aber nicht machen.



Schau nur, ob alles richtig steht,

und wenn es nicht so geht?



Vergiss nicht zu zählen Eins, Zwei, Drei,

bist du wieder nicht dabei?