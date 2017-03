"Chameleon Walk" wieder live in Erfurt

Saxophon und Gitarre treffen auf die großartigen englischsprachigen Songs der 70er und 80er Jahre und setzen sie in einer minimalistischen Spielweise um. Aber auch aktuelle Titel bringt die kleine Erfurter Cover-Band „Chameleon Walk“ zu Gehör am, Kleine Arche.Inspiriert von David Bowie, Eurythmics, Radiohead und Iggy Pop führt die fesselnde Stimme von Chameleon Walk in Clubkonzerten regelmäßig zum Gänsehaut-Moment. Songs von Amy Winehouse, David Guetta und Johnny Cash erhalten durch das melancholische Saxophon einen Hauch Wehmut. Die beiden Musiker interpretieren die musikalischen Klassiker völlig neu, so spielerisch leicht wie die namensgebende Schuppenechse ihre Farben und Muster verändert.Mehr über Chameleon Walk unter www.chameleon-walk.de Chameleon Walk zum Reinhoren und -sehen: