Dänischer Jugendchor singt wieder in der Erfurter Lutherkirche

Erfurt : Lutherkirche |

Traditionell im Frühjahr gastiert auch dieses Jahr wieder der Jugendchor der Efterskole Ollerup in Erfurt. Im Rahmen ihrer Schulreise besuchen die 110 Sängerinnen und Sänger , die Lehrerinnen und Lehrer und Mitarbeiter der Schule auf ihrer Deutschlandtour Thüringen, Leipzig und Duderstadt. Neben Stadtbesichtigungen gehören auch Besuche der Gedenkstätte Buchenwald, des Völkerschaftsdenkmals in Leipzig, sowie des Grenzlandmuseums Duderstadt zum Programm.

Konzerte gibt der Chor am 26.3. in Erfurt, am 27.3. in Leipzig und zwei Konzerte in Duderstadt, dabei ein Schülerkonzert für 700 Schulkinder.



Efterskolen ( zu Deutsch: Nachschulen ) gehören zum dänischen Schulsystem seit Mitte des 20. Jahrhunderts, es sind Privatschulen, d.h. die Eltern müssen sich an den Kosten beteiligen, aber die Schulen werden hauptsächlich über staatliche Zuschüsse finanziert. Heute besuchen über 25 000 dänische Jugendliche die ca. 260 Efterskolen.

Alternativer Unterricht und kreative Fächer spielen hier eine größere Rolle als im öffentlichen Schulsystem.

Eine zunehmende Zahl von Nachschulen richtet sich an Schüler mit besonderen Interessen wie z.B. Sport, Sprachen, Musik, Film, Computer, Soziales, Umweltkunde....

An die Efterskole Ollerup bewerben sich Mädchen und Jungen, die ein besonderes Interesse für Musik und Gesang haben. Neben den normalen Fächern wie Mathe, Physik, Dänisch, Englisch, Deutsch usw. haben die Jugendlichen Unterricht in zahlreichen Musikfächern, Unterricht an ihrem Instrument, singen alle in einem Chor und spielen in einer Bang oder einem Orchester.

Durch das Leben unter einem Dach, die Schule ist Internatsschule, durch die Teilnahme an häuslichen Aufgaben wie Küchendienst und Saubermachen und natürlich vor allem durch das gemeinsame Musizieren herrscht unter den Schülerinnen und Schülern ein sehr gutes Gemeinschaftsgefühl. Die Jugendlichen besuchen die Schule erst seit August 2016, hatten Auftritte im dänischen Rundfunk und Fernsehen, sangen in Svendborg, Aarhus, Kopenhagen und in verschiedenen Kirchen auf der Insel Fünen. Geleitet wird der Chor von den Dirigenten Kenneth Seeholt und dem Kantor der Frauenkirche Svendborg Pool Balslev.

Am Sonntag, 26. März 2017 gibt der Chor um 19.00 Uhr in der Erfurter Lutherkirche ein Konzert.

An diesem Abend werden wir klassischen Chorgesang wie Lieder aus Musicals, Rock und Pop hören. Das Repertoire umfasst Lieder von Carl Orff aus Carmina Burana, Anton Bruckner bis hin zu Musik von Sting und David Bowie.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Einnahmen des letzten Konzerts 2016 kamen dem dänischen Roten Kreuz zugute.