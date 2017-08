Der liebe Gott & die Golden Sixties Band: Party am Samstag im Pfarrgarten Windischholzhausen

Einmal im Jahr ist der große Tag - dann feiert Windischholzhausen ein ganz besonderes Fest. Am Samstag, 26. August, steigt die mittlerweile 18. Musiknacht im Pfarrgarten. Um 20 Uhr beginnt die große Party, Einlass ist eine Stunde eher.

Dorfclubchef & Pfarrer über die Musiknacht:

Termin:

Als Gäste werden an diesem Abend die Jungs von der Golden Sixties Band begrüßt. Bereits fünf Mal haben sie bei dieser Veranstaltung für die musikalische Umrahmung gesorgt und immer wieder aufs neue die Besucher in ihren Bann gezogen. Manche von ihnen hätten am liebsten bis in den beginnenden Morgen hinein getanzt. Die Golden Sixties Band nimmt ihr Publikum mit auf eine Zeitreise durch Jahrzehnte musikalischer Superlative. Sie begeistern mit den zeitlosen Hits einer großen Ära, lassen die 60-er und 70-er Jahre in ihrem Glanz erklingen. Songs von Simon and Garfunkel, den Lords oder The Four Tops gehen direkt in die Beine. Bei Buddy Hollys "Peggy Sue" oder "Hey Jude" von den Beatles wird niemand auf den Sitzen bleiben.Die Musiknacht ist eine gemeinsame Veranstaltung vom Evangelischen Kirchspiel Windischholzhausen und dem Dorfclub des Ortes. Pfarrer Uwe Edom und Dorfclubchef Torsten Schlusche vervollständogen die folgenden Satzänfänge:Edom: ...mit viel Potenzial und vielen netten Menschen.Schlusche: ..., in dem es sich gut leben lässt.Edom: ...ist eine tolle Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen und neue Leute kennenzulernen.Schlusche: ...ist das Highlight des Jahres im Ort.Edom: ...ergeben eine geniale Kombination - mit toller Musik im schönen Garten.Schlusche: ...haben eine jahrelange Tradition.Edom: bringen Dorfclub und Kirchgemeinde zusammen, wie immer arbeiten beide Hand in Hand.Schlusche: ..sind sehr aufwendig und nicht einfach nebenbei zu stemmen. Sie laufen wie immer gut.Edom: ...sind alte Bekannte und immer wieder gern gesehen, weil sie wirklich gute Musik machen.Schlusche: ...hat außerdem eine besondere Beziehung zum Ort, weil eins der Bandmitglieder hier wohnt.Edom: ...freut sich über jeden, der herkommt. Das gilt auch sonst für die Kirchengemeinde, wir empfangen jeden mit offenen Armen. Und natürlich muss man nicht religiös sein, um bei der Musiknacht dabei zu sein.Schlusche: ...rockt mit.Edom: ..., dass es hier immer eine tolle Atmosphäre ist. Am Ende des Abends gehen die Menschen mit leuchtenden Augen nach Hause.Schlusche: ...das Zusammengehörigkeitsgefühl.Edom: ...soll ich sein, das wird mir nachgesagt. Wegen des guten Drahtes nach oben.Schlusche: ...ist der Pfarrer, das kann ich nur bestätigen.Edom: ...muss keiner nass werden, wir haben genügend Zelte, die alle schützen.Schlusche: ...rücken alle noch näher zusammen.Edom: ...dass der Abend immer so schnell vergeht.Schlusche: ...dass die Rolling Stones noch nicht angefragt haben, ob sie mal hier spielen dürfen. ;-)Samstag, 26. August, 20 Uhr, Pfarrgarten Windischholzhausen