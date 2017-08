DIA-Ton-Vortrag "Magie der Farbe"

Unter dem Titel "Magie der Farbe" nimmt uns die Künstlerin Birgit Rolletschek aus Sachsen mit auf eine Zeitreise durch die Stilepochen der Malerei von der Romanik bis zur Gegenwart.



Die Veranstaltung findet am 30.08.2017 um 19.30 Uhr in der Gustav Adolf Kapelle in Witterda statt. Frau Rolletschek hat z.Zt. eine Ausstellung ihrer Gemälde in der Kapelle,die nur noch bis zum 31.08.2017 zu sehen ist.

Im Anschluß an den Vortrag besteht die Gelegenheit, mit der Künstlerin in`s Gespräch zu kommen.



Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten