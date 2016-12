Die HARMONIE Großrudestedt stimmt auf die Advents und Weihnachtszeit ein.

In diesem Jahr waren wir Großrudestedter Sänger verantwortlich für das traditionelle Adventskonzert benachbarter Chöre. So sangen wir mit dem Männerchor Schwansee, Schloßvippach und Haßleben sowie den Großrudestedter Frauenchor am 2.Advent in unserer Kirche St. Albanus, Advents und Weihnachtslieder bei frostigen Temperaturen. Einen großen Teil der Kollekte stellten wir für die Renovierung dieses Gotteshauses zur Verfügung. Nach dem Konzert konnte man sich bei einem zünftigen Glühwein im Bürgerhaus aufwärmen.Als nächstes sind wir zum Weihnachtsgottesdienst am Heiligen Abend zu sehen und zu hören.Wir wünschen allen Mitbürgern unserer Gemeinde, aktiven sowie fördernden Mitgliedern und deren Lebenspartnern, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen ruhigen Jahreswechsel nach 2018!Siegfried Langenberg