"DIE KÖNIGIN TANZT" IN STOTTERNHEIM

Sommerlicher Orgelabend mit Wiltrud Fuchs



Auch in diesem Jahr sind Sie wieder herzlich eingeladen zu einem sommerlichen Orgelkonzert bei abendlicher Atmosphäre am Samstag, 19. August um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche Erfurt-Stotternheim, St. Peter-und-Paul. Diesmal wird ein bunter Sommerreigen die reichhaltigen Klangfarben der historischen Walcker-Orgel (1902) zur Geltung bringen. Gastorganistin Wiltrud Fuchs hat nach Tänzen aus sechs Jahrhunderten für die "Königin der Instrumente" gestöbert: Prächtig-würdige Schreittänze, z.B. zwei Passacaglien von J.C. Kerll und M. Reger, ein volkstümlicher Tanz, Menuette, eine Gymnopädie von E. Satie sowie eine zeitgenössische Estampie sind darunter. Wiltrud Fuchs war Kantorin und Dozentin in Valdivia/Chile, Düsseldorf und Osnabrück. Sie lebt in Weimar. Der Eintritt zu dem Orgelkonzert ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten.