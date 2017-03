Die Reformation - ein Zeitalter wird besichtigt

Erfurt : Kleine Synagoge |

Buchvorstellung des Jahresbegleiters „365 Tage Reformation“ (mit Bildpräsentation und Musik) mit den Autor Walter Martin Rehahn



Das Thema „Reformationsjubiläum“ ist spätestens mit dem Jahresbeginn 2017 massiv in den Medien präsent. Natürlich ist auch schon vorher eine Vielzahl von Büchern dazu erschienen, Lutherbiographien, Anekdotenbücher, Bildbände, usw. Wer sich aber mit einem einzigen Buch einen umfassenden Überblick über das Reformationszeitalter verschaffen will, für den ist vielleicht „365 Tage Reformation. Der Jahresbegleiter“ das Richtige. Der Autor, Walter Martin Rehahn, Theologe und Kunstgeschichtler, jetzt freier Dozent in Halle/Saale, wird es in einer Präsentation (mit Musik) am Freitag, dem 7. April 2017 um 19.30 Uhr in der Kleinen Synagoge Erfurt vorstellen. Der Text-Bildband, erschienen beim Belser Verlag Stuttgart und der Deutschen Bibelgesellschaft, zeigt nach einer fundierten Einleitung auf 365 Seiten Personen, Orte, Ereignisse, Kunstwerke, Dokumente, Flugblätter, Karikaturen, Lieder, Historienbilder, Denkmale, usw. mit je einem Bild, dazu gibt es einen kurzen, erläuternden Text. Außer Luther, Zwingli und Calvin lernt man weitere Reformatoren, deren Gegner, sowie Päpste, Kaiser, Könige und Fürsten der Zeit zwischen 1490 und 1560 kennen, aber auch Frauen, die sich für die Reformation engagiert haben. Neueste Aufnahmen von den wichtigsten Orten der Reformation in Mitteldeutschland (natürlich auch viele aus Erfurt!) werden ebenso geboten, wie ein z.B. Blick auf Calvins Geburtshaus in Noyon oder die Fuggerei in Augsburg.

Man kann Tag für Tag eine Seite in dem Buch aufschlagen und lesen, aber auch darin schmöckern, oder es – Dank eines sorgfältigen Registers – systematisch studieren. In seiner Buchpräsentation wird der Autor einen anschaulichen Eindruck von der anregenden und abwechslungsreichen Reise durch 365 Tage Reformation vermitteln.