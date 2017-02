Düstere Gedanken im Netto

Ein Gefühl der Fremde bemächtigte sich meiner, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, in meiner Stammkaufhalle ein schillernd weißer Paradiesvogel zu sein.Ich stand also inmitten der von jugendlicher Lebensfreude strotzenden Exoten, allesamt in Grüppchen lautstark und akzentfrei (arabisch) debattierend, und ließ den Gedanken freien Lauf...Warum sind es so viele?Warum sind es fast nur Männer?Warum sind alle modischer und teurer gekleidet als ich?Warum würdigen sie die Kassiererin keines Blickes?Warum muss ich als einziger vor Ort morgen wieder in den Schichtdienst?Wer bezahlt das alles?Warum kaufen Flüchtlinge so viel Alkohol?Warum flüchten fast nur junge Männer, aber kaum Frauen?Wenn dort, wo sie herkommen, Krieg ist, was machen dann die zurückgebliebenen Frauen und Kinder jetzt, während ihre Brüder, Väter und Ehemänner hier Schnaps und Chesterfield kaufen?Werden diese Männer nützliche Mitglieder unserer Gesellschaft sein (wollen) können?Kann Integration so funktionieren?Wenn es so viele sind und immer mehr werden - erübrigen sich nicht Möglichkeit und Notwendigkeit der Integration gänzlich?Warum fühl ich mich grad so verdammt unwohl und schäme mich auch noch dafür?Bin ich ein Rechtsradikaler, weil solche Fragen unweigerlich in mein Bewusstsein drängen, wenn ich mich in diesen oder ähnlichen Situationen befinde; weil ich es leid bin, dass solche Szenen mehr und mehr unseren Alltag prägen?? Bin ich einer dieser "Besorgten" oder "Wutbürger", wie sie von den Medien in herablassender Manier wie arme Irre bespöttelt werden?Bin ich ein Schwarzseher (wie doppeldeutig), wenn ich weissage, dass dies erst der Startschuss der vielbeschworenen "bunten Gesellschaft" ist?Wäre ich aber nicht ein Idiot, wenn ich solche Gedanken unreflektiert hinunterwürge wie eine Scheibe trockenen Toast?Liebe Leser, ich bin sicher, viele von Ihnen können meinen "inneren Kassensturz" am Fließband nachvollziehen. Wir nehmen diesen Zustand duldend dahin, verharren in dem naiven Glauben, alles würde sich irgendwann regeln und zum Guten wenden. Jene mürrische Indifferenz, jenes Klagen hinter vorgehaltener Hand, jenes passive Abducken im festen Glauben einer Mitschuld am Geschehen ist es, was uns zermürbt, gegeneinander aufbringt und letztlich die Zukunft unserer Nation in Frage stellt.Wir aber sind es auch, die den Selbstbehauptungswillen aufbringen können und müssen, damit Letztgenanntes nicht eintritt. Miteinander offen über die eigenen Sorgen, Ängste und andere Gefühle zu sprechen, ist ein Anfang. Ich glaube, es ist nichts abnormes daran, sich obige Fragen zu stellen.Fragen Sie. Das ist der erste Schritt zur Antwort.