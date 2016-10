Hinter den Spiegel geschaut

Oder existieren womöglich gar keine Richtigen?Adams Erklärung für Evas Existenz:Und hier sehen Sie meine allerschönste Rippe……..Wehe, wehe, wenn das Zünglein an der Waage zur falschen Zunge mutiert!Angeblich hat er in seinem Leben keine Fehler gemacht. Da kann man mal sehen, was keine Fehler aus einem Menschen zu machen vermögen.Mitunter fällt es schwer für Sympathisanten Sympathie aufzubringen.Bei Geld hört die Freundschaft auf? Im Gegenteil, bei Geld wird Freundschaft sogar leidenschaftlich angetragen.Die neuen Kleider der K a i s e r i n hätten ganz gewiss weitaus mehr Aufsehen erregt.Du brauchst die Schuld nie bei dir selbst zu suchen. Die finden andere viel schneller und gründlicher.Gerd W.HeyseAus „Lob des Humors“In diesem Monat feierte der Erfurter Schriftsteller seinen 86. Geburtstag. Den Humor hat er trotz gesundheitlicher Probleme behalten und mit einem Augenzwinkern verriet er mir, dass er inmitten seiner immensen Eulensammlung noch immer darauf hofft, dass sich auch ein wenig Weisheit auf ihn übertragen möge.