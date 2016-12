Kindergartenkinder tanzen "Schwanensee"

Erfurt : Kindergarten "Am Fuchsgrund" |

Bald kann man ihn sehen, den Tanz der kleinen Schwäne: Erfurter Kindergartenkinder werden sanft an Klassik herangeführt und zeigen ihr Schwanensee-Ballett.





"Schwanensee ist so schön. Wie ein Märchen." Gedankenversunken plaudert die kleine Helene vor sich hin. Sie hält die Spieldose in der Hand. Dort dreht sich eine winzige Ballerina, wiegt sich im Takt zu den zarten Tönen, die aus dem Spielzeug kommen. Ach, könnte Helenchen doch auch so eine wunderhübsche Balletttänzerin sein.





Sie kann es. Sie ist es. Genau wie all die anderen. Die Spieldose mit der Tschaikowski-Melodie hat sie sofort verzaubert, den Boden bereitet. Als Erzieherin Katrin Hagen den Kindern dann die Geschichte vorliest, um die es in "Schwanensee" geht und die Musik vorspielt, wissen sie: Das wollen wir machen, das wollen wir tanzen, den Eltern zeigen! Eine große Aufgabe.



Kinder wollen unbedingt tanzen

"Das haben sich wirklich die Kinder so ausgedacht, sie möchten das unbedingt", ist Katrin Hagen stolz auf 'ihre' kleinen Kunstinteressierten im Erfurter AWO-Kindergarten "Am Fuchsgrund". Behutsam macht sie die Kinder immer wieder mit klassischer Musik vertraut, erzählt ihnen auch von denen, die sie sich ausgedacht haben, das liegt ihr am Herzen. Schon damals, als sie gemeinsam den "Nussknacker" aufführten, waren sie Feuer und Flamme. Nun also tanzen sie Schwanensee. "Ich liebe dieses Stück", schwärmt Erzieherin Katrin, die gar nicht genug davon bekommen kann, sogar im Auto immer wieder die CD mit der Musik einlegt. Den Vier- bis Sechsjährigen geht es inzwischen genauso.





Eine gute Stunde wird die Ballett-Aufführung dauern, drei Tage vor Heiligabend haben sie ihren großen Auftritt im Kindergarten. Die Kostüme, von Katrin Hagen und ein paar Muttis gemacht, sind fertig, der Hausmeister unterstützt das Vorhaben mit seinen goldenen Handwerkerhänden, bald hängt der Vorhang und alles ist bereit. Fast ist es zu schade, das Stück nur ein Mal zu zeigen. "Wir können uns vorstellen, vielleicht auch noch anderswo mal damit aufzutreten", überlegt die Erzieherin.





"Seit über acht Wochen üben wir schon, manchmal kommen die Kinder zu mir und wollen noch eine Probe zusätzlich", berichtet Katrin Hagen. Natürlich wird so ein Kindergarten-Ballett den Profis nicht das Wasser reichen können, es wird nicht alles perfekt sein, weiß sie. Das muss es auch nicht. Die Kinder sollen vor allem die Musik fühlen, spüren, ob sie gerade eher fröhlich oder traurig klingt, das in ihre Bewegungen und Schritte umsetzen. Die Erzieherin gibt ihnen die Zeit dazu, sie fordert nicht, sanft kitzelt sie die Kreativität der Kinder heraus. Und selbst sie gerät ins Staunen, wenn die kleine Ashley in ihrer Rolle als schwarzer Schwan so herrlich improvisiert und voller Leidenschaft tanzt. Katrin Hagen hält bei dem Schwanensee-Projekt nicht nur das choreografische Zepter in der Hand, sondern erklärt immer wieder geduldig, worauf so eine Schwanen-Ballerina oder der feine Prinz beim Tanzen aufpassen müssen. Die Knie nach außen drehen, auf die richtige Fußstellung achten, den Kopf nach oben. "Eine Balletttänzerin darf ruhig eingebildet gucken", gibt sie den Mädchen die perfekte Regieanweisung. Das liegt ihr im Blut, schließlich leitet sie auch sonst die Tanzgruppe im Kindergarten.





Musik und Tanz, Theater, Kunst überhaupt, sind Katrin Hagens große Leidenschaft. All das schon Kindern nahe zu bringen, ist ihr wichtig, vor allem die klassische Musik. Die Zeit im Kindergarten, sagt sie, sei wie eine große Blumenwiese. Die Kinder sind die Bienen, die überall naschen dürfen, alles ausprobieren sollten. Besser können sie nicht ins Leben starten.













Schwanensee:

- "Schwanensee" gilt als eines der berühmtesten Ballette zur Musik Pjotr Iljitsch Tschaikowskis.



- Es wurde 1877 am Moskauer Bolschoi-Theater uraufgeführt.



- Wegen ungenügender Vorbereitung, technisch mangelhafter Darsteller und Ausstattung sowie Musik, die zum Teil gestrichen und durch Nummern anderer Komponisten ersetzt wurde, gilt die Uraufführung als Flop.



- Die Aufführung von 1895 am Mariinski-Theater in Sankt Petersburg war maßgeblich für weitere Inszenierungen, Tschaikowskis Bruder hatte die Partitur dafür überarbeitet, das Ballett wurde nach lediglich konzertanten Aufführungen zuvor wiederbelebt.



- Heute gehört "Schwanensee" zum Standardrepertoire klassischer Ballettkompanien, die Musik zum Tanz der vier kleinen Schwäne ist auch dem weniger ballettinteressierten Publikum bekannt.



- Im Stück geht es um eine verzauberte Schwanenprinzessin Odette, die nur durch wahre Liebe aus dem Bann des bösen Zauberers erlöst werden kann. Eine wichtige Rolle spielt ebenfalls das negative Ebenbild von Prinzessin Odette - das Geschöpf Odile, auch als schwarzer Schwan bekannt.



- Je nach Inszenierung enden die "Schwanensee"-Aufführungen auf der Bühne unterschiedlich.