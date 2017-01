(Klezmer-) Orchester für einen Tag

Jeder Laien-Musiker kann dabei sein

Die Geige scheint fast ein wenig zu schluchzen. Den Kontrabass beschleicht dasselbe intensive Gefühl, er gibt seinen tiefen, getragenen Kommentar dazu. So traurig. "Ach wo, dass Klezmermusik immer traurig klingt, ist nur ein Klischee", beruhigt Johannes Paul Gräßer. Eine Festmusik sei Klezmer in erster Linie, fügt er hinzu. Die aus dem Judentum stammende Volksmusiktradition wirkt durch ihre osteuropäische Prägung, die Melodien mit vermeintlichen Schluchzern und Trillern, die wechselnden Tonarten und verwendeten Instrumente mitunter etwas melancholisch. Vor allem aber ist sie sehr intensiv, verführt zum Tanzen und dazu, das Leben zu spüren, verbindet.Das Klezmerorchester Erfurt lebt genau diesen Gedanken. Johannes Paul Gräßer, selbst ein begnadeter Geiger und Folkloremusiker, gründete es vor zwei Jahren. Das generationenübergreifende Laien-Ensemble widmet sich seitdem projektbezogenen Programmen, begeisterte bei seinen Auftritten mit jiddischer Musik schon viele Zuhörer. Nun öffnet sich das Orchester für sein nächstes ehrgeiziges Projekt: Am 26. Mai will es in der Erfurter Reglerkirche ein Konzert geben, bei dem das Orchester gemeinsam mit anderen Laien-Musikern spielt. Die Kunde dringt durchs ganze Land, die ersten Anmeldungen dafür kommen überall aus Thüringen und anderen Orten jenseits der Bundeslandgrenzen. "Es gibt in Deutschland eine große Klezmerszene, allerdings wenige Angebote zum gemeinsamen Musizieren", weiß Johannes Paul Gräßer.Mitmachen kann jeder, der interessiert ist, ein Instrument spielen und einigermaßen gut Noten lesen kann. Der Orchesterleiter hofft, die sonst etwa 40 Mann starke Gruppe für das Konzert dank der Unterstützung von außen auf bis zu 80 Musizierende anwachsen zu lassen. "Ich bin schon sehr gespannt, wie das zusammen funktioniert, wo es hingeht"; freut sich Gräßer auf die bevorstehenden Proben und darauf, Menschen unterschiedlicher musikalischer Biografien einander näher zu bringen. Ähnliche Projekte haben bewiesen, dass es dabei sehr kreativ zugeht. "Wir sind offen für Vorschläge, haben auch schon Dudelsack und Drehleiher in die Stücke eingebaut." Ein paar Blechbläser könnten sie noch gut gebrauchen, auch andere Instrumente stehen dem für einen Tag zusammengefügten Groß-Orchester gut zu Gesicht. Zu spielen sind dann etwa zehn recht gut zu bewältigende Klezmer-Melodien, es gibt im Konzert auch Soloparts und vor allem die Unterstützung der jüdischen Kantorin Jalda Rebling aus Berlin.Schon im Vorbereitungs-Workshop erhalten die Teilnehmer tiefere Einblicke in die traditionelle Klezmer-Spielweise, lernen theoretische Grundlagen, Tanzformen und kulturelle Hintergründe kennen. Dass das Konzert im Mai dann ein Erfolg werden wird, davon ist Johannes Paul Gräßer schon jetzt überzeugt. "Klezmermusik, auch Folklore im Allgemeinen, baut Brücken, bringt Menschen zusammen." Ein Orchester für einen Tag wie auch die, die dessen Musik genießen.Vom 27. bis 29. Januar gibt es in Erfurt ein Einführungsworkshop für die, die an der Aufführung des Ensembles am 26. Mai teilnehmen möchten und für andere Klezmerinteressierte. Instrumentalisten mit und ohne Vorkenntnisse im Bereich jiddischer Musik können sich anmelden. Proben finden dann ab dem 15. März statt. Infos und Anmeldung unter www.fiddlersdream.de und info@jpg-online.de....ist eine aus dem aschkenasischen Judentum stammende Volksmusiktradition. Etwa um das 15. Jahrhundert entwickelten Klezmorim genannte Volksmusikanten eine Tradition weltlicher, nichtliturgischer jüdischer Musik. Sie orientierten sich an religiösen Traditionen, die bis in biblische Zeiten zurückreichen; ihre musikalische Ausdrucksweise entwickelte sich indessen weiter bis in die Gegenwart. Das Repertoire besteht vor allem aus Musik zur Begleitung von Hochzeiten und anderen Festen.Johannes Paul Gräßer gehört zu den führenden Klezmer-Geigern der weltweiten Klezmerbewegung und ist Förderer der jiddischen Musikszene in Thüringen. Er ist Mitglied und Initiator verschiedener Ensembles, so auch Begründer und Leiter des Klezmerorchesters Erfurt. Darüber hinaus konzipiert und produziert er Veranstaltungen und Konzerte und gibt Seminare in ganz Deutschland. Als Musiker ist er auf verschiedenen Bühnen und auf zahlreichen CD-Produktionen zu hören."Er gehört heute zu den führenden Geigern der Klezmerbewegung."Yiddish Forward, New York über Johannes Paul Gräßer