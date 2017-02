Königsee hat die Längste, Erfurt den Größten, doch vom Besten hat Thüringen zu wenig: Närrische Superlative aus dem Freistaat

Schillernde Kostüme, laute Musik und bunt geschmückte Umzugswagen - zum Fasching steppt in Thüringen der Bär. Hier wird gelacht, gefeiert und getanzt. Die Umzüge sind zusammen mit dem Rosenmontag die karnevalistischen Höhepunkte im Freistaat. Die AA-Redakteure Ines Heyer, Helke Floeckner, Thomas Gräser, Sibylle Klepzik, Simone Schulter, Axel Heyder und Jana Scheiding stürzten sich in das närrische Treiben und förderten allerlei Besonderheiten zutage, wie den 50-jährigen Durchschnittsnarren aus Gotha, eine Karnevalspräsidentin aus Ilmenau, einen Erfurter Ordenssammler und -designer oder den Sauser aus Apolda, der zu den Traditionsfiguren zählt. Schon gewusst? Königsee hat die wahrscheinlich älteste Tradition im deutschen Karneval.

Peter Schmidt ein Durchschnitts-Narr?

Traditionsfigur "Der Sauser"

Orden - eine Frage der Ehre

Stolz auf Thüringens Frauenquote

Frauen an die Macht!

In Erfurt um die Häuser ziehen!

Wer hat die Längste?

50 Lenze zählt der verantwortungsvolle Thüringer Durchschnitts-Narr - das ergaben die Altersangaben der Vorsitzenden aller Vereine. Peter Schmidt, Präsident der Gothaer Karnevalsgemeinschaft 1969 e.V., wurde 1967 geboren und entspricht rechnerisch dem Wert, will aber von Durchschnitt nichts hören. "Bist du einmal von der Karnevalsleidenschaft befallen, kommst du nicht mehr los", weiß er, der seit 35 Jahren im Verein aktiv ist, um Überdurchschnittliches. So ergehe es jedem Narren, nicht nur in seinem Verein. Die Gothaer als starke Gemeinschaft stehen als Beispiel: 170 Mitglieder sind es hier, die ungezählte Freizeitstunden und ganze Urlaubstage in die närrische Sache investieren. Neben all der Fröhlichkeit sind sie sozial sehr engagiert, besuchen in diesen Tagen Alte und Kranke und Kinder. Nicht ein einziger der Thüringer Narren sei durchschnittlich, schließt Peter Schmidt von den Gothaern auf alle anderen. Jeder sei einmalig, habe seine eigene Geschichte, seine Talente und ureigensten Fähigkeiten, die er einbringt. Alles zusammengenommen ergibt: Thüringer Karneval.299 Traditionsfiguren bereichern den Thüringer Karneval. Einer davon ist der Sauser aus Apolda. Er versinnbildlicht die die Mentalität der „Apoldschen“. Das zeigt sich auch an seiner Kleidung. Seinen roten Pullover zieren ein großes grünes Herz für Thüringen und ein kleines grünes Herz für Gramont wie Apolda oft genannt wird. Kasperhose und große rote Nase sind Symbol für Fröhlichkeit und Humor. Mit seinen weißen Handschuhen weist er den Narren den Weg in die Apoldschen Narhallas und verleiht ihnen mit den Sporenstiefeln symbolisch den notwendigen Schwung, sich schneller zu bewegen. Von 1957 bis 1963 nahm der Sauser in der Narrenzeit - aus einer Bratwurst reitend - als Holzfigur in der Narrenzeit Platz auf dem Marktplatzbrunnen. Erst in den 1970er-Jahren wurde der Sauser-Figur wiederbelebt. Seit der Session 1982/1983 verkörpert gar ein echter Narr die Traditionsfigur. In diesem Jahr schlüpft Max Täubner ins Sauser-Kostüm, nachdem viele Jahre Jens-Uwe Fichtner das Zepter schwang.220 Jahresorden ließ der Landesverband Thüringer Karnevalvereine (LTK) in diesem Jahr gießen. Im ganzen Land ehren Mitgliedsvereine damit verdiente Karnevalisten. Dass sich das Schloss Sondershausen auf dem 2017er Exemplar wiederfindet, hat seinen Grund. „Sondershausen ist der Ort unseres diesjährigen Präsidententreffens im März“, erklärt Rolf Fliedner. Der LTK-Ehrenpräsident hat das Motiv entworfen, die zeichnerische Vorlage geliefert. Genau wie in den Jahren zuvor, in denen bereits die Schlösser Molsdorf, Friedenstein, Belvedere und andere den Orden zierten.Jeder Narr weiß: Dieser Jahresorden ist etwas Besonderes – und zugleich einer von Tausenden. Wie viele glänzende Ehrenzeichen insgesamt in Thüringen vergeben werden, vermag niemand zu zählen. Es gibt Gesellschafts-, Verdienst- und Gardeorden, Ehrenadeln und Medaillen für treue Dienste - die meisten in Gold, Silber und Bronze, in Ausführungen für Damen und Herren. „Fast jeder Verein hat seine eigenen Modelle“, erzählt Rolf Fliedner, „und eine Verleihordnung, die genau regelt, wer wann wofür welchen Orden bekommt.“Natürlich waren es die Kölner, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Verleihen von Karnevalsorden begannen. Anfangs, um sich über die militärische Etikette der ungeliebten Preußen lustig zu machen. Aus der Persiflage wurde eine ehrenvolle Tradition, die sogar die DDR-Zeit überdauerte. Rolf Fliedner zeigt 80er-Jahre-Orden aus Plaste und selbst ausgesägte aus Metall. Seit einem halben Jahrhundert ist der Erfurter Karnevalist. Die Orden, die er in der Zeit angesammelt hat, füllen vier Kisten – und jeder für sich ist ein Schmuckstück und ein Spiegel der Zeit.In Thüringen stehen knapp 18 Prozent weibliche etwa 83 Prozent männlichen Vereinsvorständen gegenüber. Das sind von 329 immerhin knapp 56. Sind die Frauen in unseren Faschingsvereinen unterrepräsentiert?Michael Danz, Präsident des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine: Ich bin stolz auf unsere Frauenquote. Wenn man bedenkt, dass es zum Beispiel in Köln Karnevalsvereine gibt, in denen Frauen gar nicht geduldet werden. Die Frauen gründen dort ihre eigenen Vereine und dulden ihrerseits keine Männer. Man muss bedenken, dass der Karneval aus der Militärgeschichte hervorging, einer Zeit, in der Frauen im Gesellschaftsleben kaum eine Rolle spielten.Da ist bis heute viel passiert. Ich glaube sogar, dass Frauen an der Spitze besser geeignet sind als Männer. Mit ihrem Bauchgefühl können sie Vereine unverbindlicher anführen.Ich kann mich noch sehr genau an unsere Wahl erinnern, sagt Betrix Lutz, Präsidentin des Ilmenauer Karnevalklub. Der IKK suchte einen neuen Präsidenten und ich sagte, dass ich dieses Amt übernehmen wolle. Da gab es ringsherum große Augen und Skepsis: „Was, eine Frau?“ Ich habe die Herausforderung trotzdem angenommen und werde im Verein von vielen Männern unterstützt. Aber selbst nach sechs Jahren gibt es noch Zweifler. Ich denke, dass sich viele Frauen neben Familie und Beruf das Amt nicht zutrauen und sich auch gegen Männer nicht durchsetzen können oder wollen. Ich muss manchmal harte Bandagen anlegen, um mir Gehör zu verschaffen. Trotzdem sage ich: Frauen an die Macht, sie bringen die Vereine voran!2500 Mitwirkende aus 28 Karnevals- und Faschingsvereinen gestalten den größten Thüringer Narrenumzug am 26. Februar in Erfurt. Auf der 4 Kilometer langen Zugstrecke können die rund 70 000 Zuschauer 69 Wagen, 15 Prinzenpaare, 8 Kapellen, 4 Fußgruppen, 5 sonstige Vereine und 4 Unternehmen jubelnd erleben. Insgesamt bieten 214 Sicherheitskräfte und 5000 Meter Absperrgitter Schutz beim zirka 4 Stunden dauernden Faschingshöhepunkt. Zugleiterin Yvonne Unbehaun von der Gemeinschaft Erfurter Karneval sowie die Wagenbauer Klaus-Dieter Hornig und Daniel Koch, die seit Ende November kräftig an den Umzugswagen werkeln, freuen sich auf morgen. Start Festumzug: 26. Februar, 13 Uhr, Domplatz; Informationen: www.erfordia-helau.de„Im Jahr 1965 wurden Unterlagen gefunden die belegen, dass es in Königsee bereits 1391 einen senatus desipiens (Narren- oder Unweisen-Rat) gab. Dieser senatus desipiens setzte sich aus jungen Männern zusammen, die zur Faschingszeit gewählt wurden und die närrisch über allerlei Kurioses aus dem Stadtleben Gericht hielten, hohe Strafen verhängten von denen sich die Betroffenen aber mit mehreren Kannen Bier loskaufen konnten. Der Königseer Verein nannte sich daraufhin in „Unweiser Rat Königsee seit 1391“ um. Wir sind vermutlich der Verein mit der ältesten Traditionen im Karneval in Deutschland“, sagt Rainer Vogt, Vizepäsident „Unweiser Rat Königsee seit 1391“.