Konzert in der Katholischen St. Martin Kirche, Witterda

Witterda: Kirche St. Martin |

Panflöte trifft Orgel am Sonntag den 30.10.2016 um 16.00 Uhr in der Kirche St. Martin in Witterda.

Ein interessantes und sehr hörenswertes Konzert erwartet sie, wenn die renovierte Hesse-Orgel von der Panflöte begleitet wird.

Der Flötist ist Martin Hauskeller aus Berlin. Zur Aufführung kommen u.a. Werke von Camille Saint-Saëns, Cesar Franck, Michel Corrette.

Herzliche Einladung dazu.