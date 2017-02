Krimilesung "Äpfel und Dirnen" mit Julia Bruns in Erfurt

"Die Kleinstadt Kindelbrück erlebt die schlimmste Mordserie ihrer Geschichte. Gleich drei Leichen werden in dem sonst so ruhigen Städtchen im Thüringer Becken entdeckt. Das Kuriose: Die Toten stammen allesamt aus dem Nachbar-

ort Bilzingsleben, sind splitternackt und ihre Mägen mit Apfelsaft gefüllt. Die Kommissare Bernsen und Kohlschuetter glauben zunächst an einen verrückten Serientäter mit Vorliebe für Fruchtsäfte. Doch die Wahrheit erweist sich als weitaus pikanter..."

Die Thüringer Atorin Julia Bruns präsentiert ihren amüsanten Roman erstmals im Businessloft in Erfurt.

Eintritt: 10 Euro inklusive Willkommensgetränk