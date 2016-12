Witterda: Gustav Adolf Kapelle |

Eine öffentliche Generalprobe des für Heilig Abend einstudierten Krippenspieles führen 12 Kinder und Jugendliche aus Walschleben und Umgebung in der Gustav Adolf Kapelle in Witterda am Sonntag, den 18.12.2016 (4. Advent) um 14.00 Uhr durch.

Traditionell wird an diesem Termin vom gemeinnützigen Förderverein und dem ev. Gemeinde Kirchenrat Witterda zur Adventsfeier eingeladen.

Hiermit sind alle herzlich eingeladen, mit uns bei Kaffee, Schittchen, Naschereien und Glühwein und besinnlicher Musik den 4. Advent zu begehen.