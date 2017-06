Krumm & schief lachen? Nein - kreuz & quer!

Kennen Sie alle Sprüche aus dem Buch auswendig?

Das Buch:

Der Autor:

Ein paar seiner Sprüche:

Das kommt schon mal vor, aber meistens ist es - wie so oft - Kopfarbeit. Die ist manchmal ganz schön schwer, damit es letztendlich leicht und wie aus dem Ärmel geschüttelt wirkt.Ich werde immer von anderen Leuten - Zuschauern und Lesern, auch -innen - darauf angesprochen, wie anders ich denke, so kabarettistisch eben. Für mich ist das Normalität. Dann bin ich eben verquer. Wenn's Spaß macht und Spaß bringt, ist alles in Ordnung so.Kurz und bündig: Ja!Wie soll ich das jetzt verstehen? (lacht) Nein, der in diesem Jahr so Gefeierte, der schon vielen zum Halse raushängt, der mit denselben Anfangsbuchstaben wie Marxismus-Leninismus, der hat mal gesagt: "Viel mit wenig Worten fein kurz anzeigen können, das ist Kunst und große Tugend. Thorheit aber ist's, mit viel Reden nichts reden."Nicht in dem Sinne, dass man immer gleich den schlagfertigen Kasper machen muss. Ein guter Spruch ist meist eine längere Überlegung wert. Und ich habe schon viele Sprüche wieder gestrichen, weil sie mir nicht wertvoll genug erschienen.Fast immer ist es der Wortwitz, der mich selber zum Kichern bringt. Aber nur Buchstabengeklingel ist auf Dauer hirnlos. Also versuche ich immer wieder zu beherzigen, dass ein Aphorismus entweder eineinhalb Wahrheiten oder nur die halbe Wahrheit ist.Nein. Im Gegenteil. Wenn ein Buch, auch so ein Minibuch, fertig ist, denkt man ja über Neues nach, über das nächste Kabarettstück oder einen anderen Text für die Zeitung, über ein nächstes Buch. Es kann auch keine Journalistin alle ihre geschriebenen Artikel auswendig, oder?Einfach das Büchlein in die Hand nehmen, irgendwo aufschlagen, quer reinlesen und sich amüsieren. Vorsicht, dass man sich nicht krumm und schief lacht. Aber krumm- und schieflachen, das sollte gehen.Rhino-Westentaschenbibliothel, Band 58 "Kreuz und quer ged(l)achtUlf Annel, geboren 1955 in Erfurt, ist Journalist, Autor und weit über seine Stadt hinaus bekannter Kabarettist. Annel studierte Journalistik an der Universität Leiüzig und ist seit 1981 Kabarettist und Autor des Kabaretts "Die Arche". Das aktuelle Buch ist das 20. aus seiner Feder.Ein Brett vor dem Kopf erleichtert das Gehen auf dem Holzweg.Rolle rückwärts eckt nicht an.Wer sich immer ins Hemd macht, ist beschissen dran.Treue im Alter ist Gewöhnung an gutes Essen.Alte Hasen sind meist auch schlaue Füchse.