Kunsthandwerkermarkt

Erfurt : Heizwerk am Brühl |

Heizwerk im Brühl Erfurt am Theaterplatz



Samstag, 04. März 2017, 11-18 Uhr

Sonntag, 05. März 2017, 10-18 Uhr



Buntes Markttreiben lockt zwei Tage lang ins alte Heizwerk im Brühl.

Mehr als 90 ausgewählte Künstler, Kunsthandwerker und Designer

präsentieren Erlesenes, Schönes, Verrücktes und Nützliches aus ihren eigenen Werkstätten.

Der Markt lädt ein zum Staunen, Verweilen und Kaufen.

In Zeiten von Massenproduktion und Schnelllebigkeit werden Einzelstücke

gesucht! Deshalb findet hier jeder, der ein Faible für das Besondere hat, außergewöhnliche Dinge, die dem Auge schmeicheln: Wunderschöner

Schmuck, interessante Hüte, ausgefallene Textilien, Holzarbeiten, Keramik

in eigenwilligen Formen, Papierkreationen, Lederarbeiten, wohl riechende

Seifen und vieles mehr.

Das zwölfte Jahr organisiert Andreas Wolf vom Kulturhof Zickra aus Thüringen in Erfurt diese Zusammenkunft deutscher Meisterinnen und Meister des traditionellen Kunsthandwerks. Sein Konzept – traditionelles Handwerk an historische Orte zu bringen – hat Charme, an 14 Orten in Mitteldeutschland finden die „Märkte der schönen Dinge“ mittlerweile statt.

Ein abwechslungsreiches kulturelles Rahmenprogramm, wie Live-Musik an verschiedenen Orten und ein aktives Kinder-Mitmach-Programm (Kinder-

gesellenbrief) begleiten den Markt der schönen Dinge.

Zum Verweilen lädt das Heizwerkcafe mit verschiedenen Köstlichkeiten wie Wildwienern, leckeren Suppen und selbstgebackenen Kuchen ein.

So verspricht auch dieser „Frühlingssalon“ allen großen und kleinen Gästen ein anspruchsvolles und entspannendes Wochenende.





Für weitere Informationen zum „Frühlingssalon der Kunsthandwerker“ wenden Sie sich bitte an:

MARKT-WERT

Andreas Wolf

Zickra 31

07980 Berga/Elster

Tel. 036623/21369

Fax 036623/23393

www.markt-wert.net

www.kulturhof-zickra.de

info@kulturhof-zickra.de