Lese-Konzert: Gabriele Stötzer und Ensemble für Intuitive Musik Weimar

Erfurt : Gedenkstätte Andreasstraße |

Das "Ensemble für Intuitive Musik Weimar" (EFIM) gab sein erstes Konzert mit Werken Karlheinz Stockhausens am 13. Februar 1981 in der illegalen Erfurter "Galerie im Flur, die am 1. April 1981 von der Staatssicherheit liquidiert wurde. Deren Leitung lag in den Händen von Gabriele Stötzer, die nach ihrem Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1977 zu einem Jahr Haft wegen "Staatsverleumdung" verurteilt worden war. Am 4. Dezember 1989 gehörte sie zu den fünf Frauen, die in Erfurt die erste Stasi-Zentrale in der DDR besetzten.

Seit 2009 gestaltet sie mit dem EFIM Lese-Konzerte, für die sie jeweils neue Texte geschrieben hat, die jetzt unter dem Titel “Das Brennen der Worte im Mund” als Buch erschienen sind. In der Andreastraße erlebt nun das neue Programm „Kunst ist ein anderes Land“ seine Premiere.