Logo! und die AfD

Es ist keine zwei Stunden her, da kam ich zufällig ins Wohnzimmer, als die Kindersendung "Logo!" über den Bildschirm flimmerte.

Seufzend nahm ich Platz und schaute mir an, was ZDFtivi den kleinen Nachwuchswählern mitzuteilen hatte.



Grundtenor: die AfD ist fies, sie beleidigt andere Politiker und trifft allerlei unmögliche Aussagen, um in die Schlagzeilen zu kommen. Außerdem ist sie ausländerfeindlich und ruft dazu auf, Flüchtlinge an der Grenze zu erschießen.



Mein Puls hatte spätestens an dieser Stelle ordentlich Fahrt aufgenommen.

Glücklicherweise stellte die juvenile Moderatorin dem ZDF-Experten abschließend noch die Frage, ob es nicht vielleicht ganz gut wäre, dass es auch "solche Parteien wie die AfD gibt, die solche extremen Meinungen vertreten".

Klar, tönte der Fernsehprofessor beruhigend.

Man soll ganz normal mit der Partei umgehen, mit ihnen reden. Allerdings nur bis zu dem Punkt "wo sie anfangen zu hetzen oder zu Gewalt aufzurufen".



Ui, das war knapp! Gerade noch die Kurve gekriegt und an einer einseitigen und manipulativen Darstellung vorbeigeschlittert!

Oder doch nicht?



Was das ZDF mit dieser Sendung veranstaltet hat, ist an Perfidie und Indoktrination kaum zu überbieten. Eine Kindersendung zum Zwecke der politischen Agitation. Wie hinterlistig ist ein System, das im putzigen Zeichentrickstil und von lustigen Geräuschen untermalt, eine ideologische Botschaft in die Köpfe unserer Kinder flüstert?



Zur Erinnerung: es handelt sich bei der AfD um eine legale, demokratische Partei, bei der in mehreren Bundesländern weit über 15 Prozent der Wählerschaft ihr Kreuzchen auf dem Zettel hinterlassen haben.



Was aber werden sich Klein-Laura und Klein-Leon Morgen auf dem Schulhof über die AfD berichten?



Mit derlei Polit-Propaganda vergreift sich unser Staat an den Jüngsten der Gesellschaft und macht sich damit ihre Naivität und Unwissenheit zunutze. Er legt fest, was gut und was böse ist und züchtet sich eine Generation gehirngespülter Systemlinge heran, die nicht hinterfragen, sondern brav abnicken was Vater Staat ihnen vorsetzt. Hatten wir das nicht schonmal...?

Und - jetzt übertreibe ich mal - grenzt das nicht fast schon an das demagogische Potential des Volksempfängers?



Nun, bei allem Sarkasmus, was bleibt ist eine Kindersendung, die einen politischen Erziehungsauftrag durchführt. Und den darf eine Kindersendung nicht haben! Abgesehen davon ist die Sendung mit den wild aus dem Kontext gerissenen und tendenziös kommentierten Videobeispielen ohnehin eher ein Fall für die Wahrheitsagenten von "Fake-News".



Wo kann man das doch gleich melden?