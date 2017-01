Lutherland Thüringen

Erfurt : Collegium Maius |

Vortrag von Dr. Steffen Rassloff, Erfurt



Martin Luther besitzt seine biographischen Wurzeln in Thüringen. Hier haben sich entscheidende Momente seines Lebens abgespielt. Im 'Lutherland' gelang es zudem der Reformation, sich rasch zu etablieren. Thüringen verfügt so neben Sachsen-Anhalt über die meisten bedeutenden Luther - Erinnerungsstätten.

Dies hatte über Jahrhunderte eine intensive Erinnerungskultur zur Folge, sogar in der DDR - Zeit nahm man sich des Reformators anläßlich dessen 500. Geburtstages 1983 an. Heute spielt Luther als identitätsstiftende und tourismusfördernde, historische Persönlichkeit besonders im 500. Reformationsgedenkjahr 2017 eine wichtige Rolle.