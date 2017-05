Mahlers Recital "Das Lied von der Erde" in der Ägidienkirche zu hören

Erfurt : Ägidienkirche |

Ein besonderer Abend erwartet Sie am 28. Juni in der Ägidienkirche Erfurt.



Hervorragende Musiker aus der ganzen Welt, die zurzeit an der Hochschule für Musik Weimar studieren, eröffnen die Möglichkeit, einen ganzen Abend lang in das Universum Gustav Mahlers einzutauchen. Ziel des Konzertes ist, eine Verbindung zwischen seinen frühen und späteren Werken herzustellen sowie auch seine zwei bedeutendsten Gattungen – Lied und Instrumentalmusik – gegenüberzustellen.



Im ersten Teil werden sein in jungen Jahren komponiertes Klavierquartett in a-moll und reife, ausgewählte Lieder vorgestellt. Im zweiten Teil eines seiner letzten Werke: „Das Lied von der Erde“, in der kammermusikalischen Bearbeitung für großes Ensemble von Arnold Schönberg und Rainer Riehn.



Weniger bekannte Werke, dennoch bilden sie unterschiedliche Zeitabschnitte seiner Schaffensentwicklung und Lebenserfahrung ab und stellen uns einen Mann vor, dessen Leben voller Widerspruche und Fragen war, von denen er manche immerhin durch seine Musik beantworten konnte.

Herzliche Einladung in die Ägidienkirche in Erfurt, Wenigemarkt 4, 99084 Erfurt.

Eintritt: 10 Euro

Einlass ab 18:30 Uhr

Karten sind im Vorverkauf in der Ägidienkirche erhältlich oder an der Abendkasse.