Mein Museum: "Hoch auf dem gelben Wagen" - In Erinnerung an Walter Scheel (1919 - 2016)

Das Haus ist vom Erdgeschoss bis zum Dachboden dem Leben und Werk von Rudolf Baumbach (1840 - 1905) gewidmet. Es ist das Geburtshaus des deutschen Dichters, Lehrers und Botanikers in Kranichfeld An den Büchern, den 16 Märchen­bänden aus DDR-Zeit, den Zeittafeln und Bildmaterial zur ­Geschichte der Familie Baumbach. Und natürlich an unserem Museums­café und dem selbstgebackenen Kuchen. Vor dem Baumbachhaus steht eine seltene Tanzlinde, eine von 60 in Deutschand.Besucher können Gedichte lesen und in Büchern stöbern. Auch in den Reisealben vom Förderverein Baumbachhaus, der bereits 20 Fahrten auf den Spuren von Rudolf Baumbach nach Österreich und Slowe­nien unternahm.Das Haus samt Inhalt.Es gibt Kinderführungen mit Märchenlesungen.Für einen Rundgang sollten Besucher eine Stunde ein­planen.Wir hatten schon Gäste aus Kanada, den Niederlanden, Slowenien und Österreich.In der ersten Etage befindet sich der Veranstaltungs- und Konzertraum, der auch als städtisches Trauzimmer fungiert. Außerdem befindet sich im rechten Flügel die Touristinformation der Zweiburgenstadt Kranichfeld Das Baumbachhaus war zur Wendezeit eine Ruine und sollte abgerissen werden. Ein Investor für die Fläche stand schon parat. Bürger ­machten sich für den Erhalt stark und gründeten am 21. Februar 1991 den Förderverein. Und sie holten sich den Bundes­präsidenten a. D. Walter Scheel ins Boot, der 1973 das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“ – Text von Rudolf Baumbach – aufnahm. Scheel besuchte 1991 das Baumbachhaus und ­initiierte eine TV-Spenden­aktion, die damals fast eine Millionen D-Mark ein­brachte. Das Baumbachhaus war ­gerettet und wurde nach achtjähriger Bauzeit 1999 als Museum eröffnet.Das gesamte Jahr über feiern die 75 Mitglieder und Gäste 25 Jahre Förderverein.Baumbachhaus in Kranichfeld• Informationen:Telefon: 03 64 50 - 3 96 69, www.baumbachhaus-kranichfeld.deEine Gemeinschaftsausstellung des Fördervereins Baumbachhaus Kranichfeld e.V. und des Literaturmuseums Meiningen, bis 19. November 2016."Hoch auf dem gelben Wagen"