Mein Museum: Kleines Schillermuseum Zimmernsupra

Was gibts Musehenswertes?

Museumsgeschichte:

Warum führt kein Weg vorbei?

Außer der Reihe:

Museum zum Anfassen:

Ihr liebstes Stück:

Museumsrundgang:

Sind auch Kinder ­museumsreif?

Museum zum Mitnehmen:

Das muss gesagt werden:

Zur Sache

Ein einziger Raum widmet sich in dem Privatmuseum zur Hälfte Friedrich Schiller, außerdem Schillers Tochter Emilie und der Familie von Gleichen-Rußwurm, Bertha von Suttner, Josef Ritter von Gadolla und Anne Frank. Das Museum ist das Basislager, Sammler und Experte Hans-Jörg Ruge hat noch unzählige weitere Exponate auf Lager.„Donner und Doria“ (aus Schillers „Die Verschwörung des Fiesko zu Genua“) würde Schiller vielleicht ausrufen angesichts dieses Engagements: Hans-Jörg Ruge entdeckte seine Schiller-Begeisterung, als er in die Windischenstraße 8 in Weimar zog. Dort lebte Schiller zweieinhalb Jahre lang. Ruge eröffnete also am historischen Ort im Jahr 2009 sein kleines Museum, das zog dann mit ihm nach Zimmernsupra.Das Museum widmet sich nicht nur dem klassischen Schiller, sondern zeigt ihn anders als die klassischen Stätten in seiner ganzen Breite und im familiären Umfeld. Die liebevoll zusammengetragenen Exponate umfassen Werkausgaben, alte Stiche, historische Land- und Ansichtskarten, Münzen, Medaillen, die heutige Vermarktung und mehr.An den Geburts- und Sterbetagen Schillers (10. November und 9. Mai) präsentiert Dr. Hans-Jörg Ruge neue Ausstellungen, die sich auf spezielle Weise dem Nachleben Schillers bis heute widmen. Ihm ist es auch wichtig, sich mit politischen und kulturpolitischen Aussagen zu befassen.Bei Bedarf gibt es extra Seminare für Lehrer mit viel Wissenswertem. Es können auch Sonderöffnungszeiten vereinbart werden.Ein original Schlüssel zur Schillergruft, ein paar Steine von dort und eine Grabtafel.Der Raum ist schnell durchwandert, wer sich einlässt, bleibt auch mal drei Stunden lang. Hans-Jörg Ruge plaudert gern mit den Besuchern, kann sich auch englisch verständigen.Gerade über die Familiengeschichte wird Schiller schon für Grundschüler interessant.Ein Zwei-Euro-Stück mit dem Antlitz Bertha von Suttners erinnern an den Besuch.Mit Interessierten wandert Hans-Jörg Ruge auch auf den Spuren Schillers, Godollas oder Suttners durch Städte wie Rudolstadt, Weimar, Jena oder andere, hält auch Vorträge.in 99100 Zimmernsupra (zwischen Erfurt und Gotha), Bergstraße 17.Geöffnet ist samstags von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.Telefon 036208 / 71725.als übersichtliche Karte.