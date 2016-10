Modellbahnbörse am 05. November 2016 in der alten Parteischule Erfurt

Am 05. November 2016 veranstaltet der Förderverein Bahnbetriebswerk Weimar e. V. eine große Modellbahnbörse in der alten Parteischule Erfurt. Gehandelt, zum Tausch oder Kauf angeboten werden bei dieser alle Größen der Modellbahnwelt mit Lokomotiven, Wagen, Zubehör, Fachliteratur sowie Utensilien der großen Eisenbahn. Die alte Parteischule liegt in der Werner-Seelenbinder-Straße 14, 250m links von der Thüringenhalle. Geöffnet ist von 9 bis 15 Uhr.