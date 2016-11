Neujahrskonzert des Round Table Erfurt mit dem Thüringer Polizeimusikkorps in der Alten Oper

Dem Round Table Erfurt ist es gelungen eine der begehrtesten Orchester des Freistaates Thüringen für einen guten Zweck einzuladen.Zu sehen ist das Polizeimusikkorps Thüringen in einer der schönsten Veranstaltungsorte der Landeshauptstadt Erfurt, der „Alten Oper“.Das breit gefächerte und umfassende Repertoire des Klangkörpers reicht von Kompositionen und Adaptionen der Klassik bis zu moderner, sinfonischer Blasmusik, sowie aktuellen Hits und Evergreens aus den Bereichen Jazz, Film und Musical. Des Weiteren liegt dem Orchester auch die Pflege und Präsentation der traditionellen Marschmusik und volkstümlicher Blasmusik am Herzen.Zu erleben ist ein facettenreicher, stimmungsvoller und faszinierender Hörgenuss virtuoser Bläserklänge, umrahmt von charmanter, kurzweiliger Moderation, Rezitation und Gesang.Das Polizeiorchester Thüringen wurde 1946 als „Landespolizeikapelle Thüringen“ gegründet und ist heute ein modernes, großes Sinfonisches Blasorchester mit 30 Berufsmusiker/-innen und einer Moderatorin /Sängerin. Die Leitung des Polizeiorchesters liegt seit Mai 2003 in den Händen von Andrè Weyh.Der Round Table ist eine gemeinnützige Vereinigung junger Männer, die es sich zum Ziel gemacht hat, Freundschaften durch den Dienst an der Allgemeinheit zu fördern und zu vertiefen. Dies geschieht durch verschiedene Projekte, die jeder „Table“ für sich aussucht und mit voller Hingabe verfolgt. Für weitere Infos besuchen Sie einfach unsere Website ( https://rt221.round-table.de/ ).Natürlich wird Ihnen für ihr Geld nicht nur Musik geboten, Sie unterstützen mit dem Kauf einer Karte das lokale und das nationale Serviceprojekt des RT 221 Erfurt-Altstadt. Dabei handelt es sich zum Einen um den Domino e.V. Kreativ- und Abenteuerspielplatz in Erfurt ( http://dominoev.de/ ) und zum Anderen um die „Toys Company“ der Dekra-Akademie ( http://rt-toyscompany.de/ ).Zeitpunkt für diese wunderbare Veranstaltung ist der 13. Januar 2017 um 19:30 Uhr.Karten hierfür können Sie ab sofort im DASDIE Ticketverkauf, im Ticketshop Thüringenund unter www.dasdie.de für 25€ erhalten.