Nordhausen OPEN AIR 2017 - Poetry Slam by Highslammer e.V.

OPEN AIR 2017!!!

Nordhausen #22

Das Line-up:



Kulturförderung :



- yeah Schnapszahl.Herzschlag - Junge Kirche im Südharz, Jugendclubhaus Nordhausen und Thüringer Highslammer organisieren zum 22. Mal in Nordhausen den Poetry Slam.Sven »Seven« Kemmler aus München (Landesmeister Bayern)Henrike Klehr aus Düsseldorf (Landesmeisterin Nordrhein-Westfalen)Florian Cieslik aus Frankfurt a.M. (Landesmeister Hessen)Simeon Buß - Sim Panse aus Bremen (Landesmeister Bremen/Niedersachsen)Daniel Wagner aus Heidelberg (Landesmeister Rheinland-Pfalz)Skog Ogvann aus Leipzig (Landesmeister Thüringen 2016)Friedrich Herrmann aus Jena (Landesmeister Thüringen 2015)Katja Hofmann aus Halle (Landesmeisterin Thüringen 2014)Feature:Mandolini Der Wahre aus Berlin (Beatbox-Weltmeister)Moderation:Andreas In der Au aka A-IDA aus Erfurt (immer der Gleiche)6,00€ - ermäßigte Studenten, Rentner, Schüler, Arbeitslose6,50€ - im VVK unter www.highticket.dedort sind alle Menschen gleich (inkl. Support - Danke)7,00€ - Supporter unserer neuen Aktion:Kultur für alle.Wer sich diese Veranstaltung nicht leisten kann, einfach eine Nachricht an aida@highslammer.de senden.Wir haben ein gewisses Kontingent um Kultur für jeden zu ermöglichen. Bitte nutzt die Aktion nicht aus. Sie ist für die Personen gedacht, denen das wirklich hilft.Als Supporter unterstützt ihr diese Aktion.Homepage: Highslammer e.V. Facebook-Seite: Highslammer e.V. Hier geht es zur Facebook-Veranstaltung oder zu unserem Ticketshop