Nostalgische Fotos

Wir wohnten in Eisenach und wanderten gern auf die Wartburg. Besonders die West-Verwandschaft wollte die Wartburg sehen und natürlich das Eselreiten erleben.In den 60er Jahren habe ich gern mit Freundinnen historische Denkmäler in Eisenach und Umgebung fotografiert; so z.B. das Grabmal des Hofagenten Georg Bohl, der 1791 verstarb.Wir stehen links und rechts vom Grabstein, an dessen Stelle früher einmal Engel standen. Die Familie Bohl betrieb noch bis ins 21. Jahrhundert in der Eisenacher Karlstraße ein Kunstgewerbe- und Spielwarengeschäft.Fotos in der Anlage001 Südturm Wartburg mit Onkel im Vordergrund002 Eselritt 1 zur Wartburg003 Eselritt 2 zur Wartburg004 Eselritt 3 zur Wartburg005 Grabmal Hofagent Bohl006 Ute 2 Jahre007 Schuleinführung Ute008 Ute (8) mit Cousin Bernd (11)009 Eselreiterstube010 Tauben auf Wartburg