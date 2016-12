ADVENTSSINGEN MIT WEIHNACHTSSPIEL AM 3. ADVENT IN STOTTERNHEIMDer Kinder&Jugendchor sowie die Walter-Rein-Kantorei der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Stotternheim laden herzlich ein zum gemeinsamen Adventssingen am Sonntag, 11. Dezember, 3. Advent, 16.30 Uhr, Evangelische Kirche Erfurt-Stotternheim, St. Peter und Paul.Zu sehen bzw. zu hören sind das musikalische Weihnachtsspiel "O je, Bethlehem" (Komponist: Rainer Bohm, Text: Gabriele Timm-Bohm) mit Humor und Tiefgang sowie besinnliche advent- und weihnachtliche Chorwerke verschiedener Meister. Bekannte Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen stimmen ebenfalls auf das Christfest ein. Leitung: Kantorin Manuela Backeshoff-Klapprott. Eintritt frei, Kollekte am Ausgang.